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- Kotetsu (BLACK) 桜村眞（町屋）氏監修エレキギター
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商品詳細
弾かなくなったので出品致します。中古での購入品です。写真の通り傷等はあります。その他は問題ありません。今は弦を張らずに保管しております。発送する際は弦を貼って緩めた状態で発送致します。大きな商品の為発送まで数日いただく場合がございます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/peroration837615.html
http://narcologia.ru/goods/capitation497408.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant578982.html
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