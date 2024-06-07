メゾピアノ　ポンポネット　エンジェルブルー　デイジーラバーズ　バスボール

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ご覧頂きありがとうございます。バスボールのフィギュアとエンジェルブルー ナカムラくんのストラップ計24点をセットでお譲り致します。15年以上前の商品の為一部汚れがございます。ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。