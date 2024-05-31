ジャンプ　ピンズ　当選品

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キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム販売方法···まとめ売りコカ・コーラ週間少年ジャンプ創刊50周年記念ピンズコレクション2018年にセブンイレブンの抽選でAコース（1,000名）当たったものです。1000個限定で現在あまり出回ってない為大変希少な一品です。重厚感等もあり高級感があり飾る上では自慢の一品となると思います#心のピンズ確認用週刊少年ジャンプ50周年週刊少年ジャンプジャンプジョージアコカコーラコーラ限定当選非売品セブンイレブンワンピースONEPIECEナルトNARUTO銀魂ドラゴンボールハイキューこち亀ヒロアカ僕のヒーローアカデミア#コカ・コーラ#コカコーラ#コーラ#ピンズ#ピンズコレクション#50周年#50周年記念#週刊少年ジャンプ50周年#週刊少年ジャンプ#少年ジャンプ#ジャンプ#ジョージア#コカコーラ#セブンイレブン#ONEPIECE#チョッパー#NARUTO#銀魂#ピューと吹くジャガー#ドラゴンボール#アラレちゃん#暗殺教室#ハイキュー#こち亀