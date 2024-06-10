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- 【獅子】廣観 2547 ライオン 共箱 掛け軸
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商品詳細
百獣の王のライオンが伏せて睨み付けてる様子。本紙約45✕64cm全体約140✕73cm絹(肉筆)：木箱付(共箱)状態：本紙に経年の薄汚れ少々あるも、あまり気にならない程度※季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️↓現在出品中の商品です#ayadaipon◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···動物
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