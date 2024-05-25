ポケカ　おじょうさま　SR

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商品詳細
商品の状態は素人判断のため、あくまでプレイ用としてお考えください。また、神経質な方はお控えください。状態は写真にてご確認ください。※鮮明に写るように撮影時はスリーブから出して撮影しております。御理解くださいませ。濡れ防止、折れ防止をして発送いたします。トラブル防止の為、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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