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ポケカ　おじょうさま　SR
商品番号 Y39173265411
商品名

ポケカ　おじょうさま　SR
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の状態は素人判断のため、あくまでプレイ用としてお考えください。また、神経質な方はお控えください。状態は写真にてご確認ください。※鮮明に写るように撮影時はスリーブから出して撮影しております。御理解くださいませ。濡れ防止、折れ防止をして発送いたします。トラブル防止の為、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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