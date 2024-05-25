ボタンのイーブイリュック

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商品詳細
ボタンのイーブイリュックポケモンセンターで購入しました。ピカチュウのうちわも同封してお届けします。■サイズ83×28×33:cm■重量約760g■素材ポリエステル/PP/POM/ナイロン/ポリウレタンフォーム（内部）
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