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ボタンのイーブイリュック
商品番号 Y43012740556
商品名

ボタンのイーブイリュック
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボタンのイーブイリュックポケモンセンターで購入しました。ピカチュウのうちわも同封してお届けします。■サイズ83×28×33:cm■重量約760g■素材ポリエステル/PP/POM/ナイロン/ポリウレタンフォーム（内部）
http://narcologia.ru/goods/Lincoln155702.html
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