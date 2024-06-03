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コピックスケッチ　72色セット、コピックマーカー216新品未使用(袋に破損あり)
商品番号 W73432168737
商品名

コピックスケッチ　72色セット、コピックマーカー216新品未使用(袋に破損あり)
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わないので出品いたします。未使用品です。自宅保管の為、気になる方はご購入をお控え下さい。コメントなしでのご購入も大歓迎です。梱包は必要最低限。おそらくゆうパック使います。他にも出品してます→#うずたまCopicsketch画材　色鉛筆　水彩　油性マーカーイラスト　練習　Tooコピックスケッチコミックイラストセットイラストマーカー
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