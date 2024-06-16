福本大晴　うちわ　6本セット

・関西ジャニーズJr.DREAMPAVILION2020購入時のまま、暗所にて保管していました。未開封ですが袋に折れやしわなどございますので神経質な方はおやめください。うちわ自体に傷や汚れはございません。末澤誠也草間リチャード敬太正門良規小島健福本大晴佐野晶哉Aぇ！groupグッズ種類···うちわ



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