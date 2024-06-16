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- 【正規品】マーベルレジェンド ヴェノム フィギュア
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商品詳細
マーベルレジェンドヴェノム正規品状態：中古・未展示品コレクション整理のため出品いたします。新品で購入後、POP袋に入れて暗室保管していました。出品の際に再度検品しましたが、破損や関節の緩みは特に見受けられませんでした。商品は綺麗な状態ですが、開封済み商品であることから中古品としてご理解のある方のみご購入お願いします。神経質な方のご購入はお控えください。ペット・タバコなしの環境です。プチプチに巻いて段ボールにて梱包をして発送致します。#マーベルレジェンド#ヴェノム#ベノム#フィギュア#マーベル#アメコミフィギュア種類···アクションフィギュア
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