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2PM 公式ペンライト
商品番号 D60627974895
商品名

2PM 公式ペンライト
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。　・ペンライト本体、ストラップ付き（電池なし）・黄色ペンライトカバー　•数回使用しています。•点灯動作確認済みです。•箱に入れて発送いたします。本体は経年劣化によりベタつきがあり拭いています。多少の黄ばみもありますので、気になる方はご遠慮ください。個人保管、経年劣化などをご理解の上ご購入をお願いいたします。#2PM#ジュノ#junho#ペンライト
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