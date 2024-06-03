2PM 公式ペンライト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。 ・ペンライト本体、ストラップ付き（電池なし）・黄色ペンライトカバー •数回使用しています。•点灯動作確認済みです。•箱に入れて発送いたします。本体は経年劣化によりベタつきがあり拭いています。多少の黄ばみもありますので、気になる方はご遠慮ください。個人保管、経年劣化などをご理解の上ご購入をお願いいたします。#2PM#ジュノ#junho#ペンライト
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