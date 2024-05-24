ポケモンカード ミライドンex SAR 美品 最安値

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商品詳細
ポケモンカードミライドンミライドンexSAR102/078美品最安値上記商品の販売です。コレクション用に保管していた商品となります。現状お渡しとはなりますが、暗所にて保管しており日焼けや反りなどもございません。ワンオーナー品とはなります為に最安値にて販売いたします。今では手に入りにくい商品となりますので、コレクション用やプレイ用にいかがでしょうか?商品は丁寧に梱包の上、迅速に発送いたします。即購入歓迎です。よろしくお願いいたします。#イーブイ#ピカチュウ#サトシ#未開封#ポケカ#ポケモンカード#絶版#トレイナーズ#トレイナー#SR#SA#スペシャルアートレア#スペシャルアート#ピカチュウ#任天堂#株式会社ポケモン#トレカ#トレーディングカード#カード#カードゲーム#CHR#chr#リザードン#ミュウツー#カメックス#フシギバナ#御三家#ミライドン#コライドン#ミライドンexsar#ミライドンsar#バイオレット#スカーレット
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