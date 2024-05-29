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浦島坂田船　志麻ワン　violet 　BIGアクリルスタンド
商品番号 Q88161240634
商品名

浦島坂田船　志麻ワン　violet 　BIGアクリルスタンド
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※最終値下げです。購入しましたが、飾る機会がなかったので出品します。購入後は暗所にて保存していました。〈サイズ〉　H280mm×W385mm素人管理なので気になる方や神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可浦島坂田船志麻　グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
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