浦島坂田船　志麻ワン　violet 　BIGアクリルスタンド

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※最終値下げです。購入しましたが、飾る機会がなかったので出品します。購入後は暗所にて保存していました。〈サイズ〉 H280mm×W385mm素人管理なので気になる方や神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可浦島坂田船志麻 グッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)