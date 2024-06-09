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中国　古銅　刻象文　酒燗器　ちろり　酒瓶　M　R4707
商品番号 Y35407382963
商品名

中国　古銅　刻象文　酒燗器　ちろり　酒瓶　M　R4707
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 14,758 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１５．３cm　幅約８．２cm×約７．３cm重さ　約３８７g経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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