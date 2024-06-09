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さくらクレパス スペシャリスト 85本（88色入り）木箱セット
商品番号 L38296162079
商品名

さくらクレパス スペシャリスト 85本（88色入り）木箱セット
ブランド名 サクラクレパス
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類···クレパスほぼ新品未使用のさくらクレパス85色入りです。下段の青色のみ少し欠けています。●専門家の要望に応え開発された専門家用クレパスです。●高級顔料を使用していますので、発色、耐光性に優れています。●均一性、着色性に優れています。●角形形状で、面塗りから線描まで対応できます。
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