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- さくらクレパス スペシャリスト 85本（88色入り）木箱セット
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商品詳細
絵具の種類···クレパスほぼ新品未使用のさくらクレパス85色入りです。下段の青色のみ少し欠けています。●専門家の要望に応え開発された専門家用クレパスです。●高級顔料を使用していますので、発色、耐光性に優れています。●均一性、着色性に優れています。●角形形状で、面塗りから線描まで対応できます。
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