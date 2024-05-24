萩焼　壺　花瓶　骨董品　古美術品　焼物

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商品詳細
萩焼の壺です。祖父がコレクションしていた物になります。私、自身は詳しくわかりませんので写真でわかる方のみご購入お願い致します。見た感じは保存状態も良く大きな傷などはなく綺麗な方だと思います。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic187912.html
http://narcologia.ru/goods/assessor590803.html
http://narcologia.ru/goods/preference358438.html
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