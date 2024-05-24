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ポケモンカードゲームADV セブンイレブン プロモ 未開封 七夜の願い星
商品番号 A60377003755
商品名

ポケモンカードゲームADV セブンイレブン プロモ 未開封 七夜の願い星
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···パック特徴···プロモーションカード(PR)ご覧いただきありがとうございます。即購入○2003年ごろ発売セブンイレブン限定未開封プロモ2パックです。コレクション用にいかがでしょうか。濡れ折れ対策をして発送させていただきます。劇場版七夜の願い星ジラーチセブンイレブンポケモンカードポケカプロモーションプロモアドバンスキモリアチャモミズゴロウルンパッパピカチュウグラードンニャースゴニョニョフライゴンアブソルジラーチ未開封パックポケモンカードポケモンポケカ七夜の願い星
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