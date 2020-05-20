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- 百瀬寿「Lead Black to BRONZE」◆リトグラフ◆8部◆シート3
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商品詳細
今回は貴重で大変入手困難な「百瀬寿ももせひさし」の「LeadBlacktoBRONZE」というサイン付きリトグラフ作品をご紹介しますもちろん「百瀬寿」のオリジナル作品「真作」で間違いありません＜作品詳細＞作家：百瀬寿 ももせひさし作品名：LeadBlacktoBRONZE技法：リトグラフシートサイズ：４５０ｍｍ×３１０ｍｍ程度製作年：不明エディション：ＰＰ８部 6/8サイン：作者のサインあり額：なし商品内容：本体(シートのみ)コンディション： 作品：良好多くの写真を掲載しておりますので、コンディションをよくご確認の上ご入札くださいコンディションに対して神経質な方はご遠慮ください
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