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篠笛【唄物】九〜十三本調子セット値下げ交渉可
商品番号 A28611766728
商品名

篠笛【唄物】九〜十三本調子セット値下げ交渉可
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明鏡楽器の唄物九〜十三本調子セットで販売します！私の前の持主の後が残る品物ですが、音に影響はありません。諸々ご理解ある方に繋がれば幸いです。
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