ガオレンジャー　DX合体ロボ　ガオハンター

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商品詳細
百獣戦隊ガオレンジャーのDX合体ロボガオハンターです。ガオウルフ、ガオハンマーヘッドシャーク、ガオリゲーターを合体させてロボが完成します。ウルフの尻尾は欠品しています。それぞれ分けたり合体するのに問題なく可動します。子供が遊んでいたものなので細かな傷はありますが目立つハゲ、欠けのダメージはありません。外箱、説明書はありません。収納できる内箱とケース（画像7）はありますが箱は画像8のようにテープで直していたり劣化が見られます。画像7の状態で配送予定です。即購入OKです。
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