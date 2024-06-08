サンダーex sar 美品

開封後すぐに硬質ローダーに入れました。素人目で見たところ傷等はない美品だとは思いますが、神経質な方は購入をお控えください。状態に関しては写真をよくご覧の上ご購入お願い致します。写真の追加や気になる事があればお気軽にコメントして下さい。すり替え等の防止の為、発送後の返品対応は不可とさせて頂きます。購入されたと同時にご了承頂いたと判断させて頂きます。