【paint】bridge ship house マシュー（上）



BRIDGE SHIP HOUSE official BRIDGE SHIP HOUSE official



BRIDGE SHIP HOUSE official BRIDGE SHIP HOUSE official



BRIDGE SHIP HOUSE official BRIDGE SHIP HOUSE official



BRIDGE SHIP HOUSE official BRIDGE SHIP HOUSE official



BRIDGE SHIP HOUSE official BRIDGE SHIP HOUSE official



ショップ・MEDICOM TOY PLUS1周年記念としてBRIDGE SHIP HOUSEの「TOY ... ショップ・MEDICOM TOY PLUS1周年記念としてBRIDGE SHIP HOUSEの「TOY ...



2017年4月27日〜2017年5月7日に開催の「BRIDGE SHIP HOUSE 5th SOLO ... 2017年4月27日〜2017年5月7日に開催の「BRIDGE SHIP HOUSE 5th SOLO ...



BRIDGE SHIP HOUSE ONLINE STORE BRIDGE SHIP HOUSE ONLINE STORE



BRIDGE SHIP HOUSE on X: BRIDGE SHIP HOUSE on X:



MEDICOM TOY BRIDGE SHIP HOUSE TOY Matthew Ver1.0 黒成型/白 ... MEDICOM TOY BRIDGE SHIP HOUSE TOY Matthew Ver1.0 黒成型/白 ...



Amazon.co.jp | メディコム・トイ BRIDGE SHIP HOUSE × JUNRed コラボ ... Amazon.co.jp | メディコム・トイ BRIDGE SHIP HOUSE × JUNRed コラボ ...



TOY TOY



買取価格1,300円】メディコムトイ BRIDGE SHIP HOUSE VAG SERIES 2 ... 買取価格1,300円】メディコムトイ BRIDGE SHIP HOUSE VAG SERIES 2 ...



BRIDGE SHIP HOUSE official BRIDGE SHIP HOUSE official



Bearbrick Bridge Ship House (Matthew) 100% & 400% Set Bearbrick Bridge Ship House (Matthew) 100% & 400% Set

bridgeshiphouseさんの作品です。代田communeでの個展の際に購入しました。このシリーズは、上・下・左・右のパターンがあり、そのうちの『上』にあたる作品です。（私が勝手に上と言っているだけで、本当の作品名は分かりません。。）サイズ:300mmx300mmx25mm表面はビニールで保護されており、そのビニールを木枠側面・背面にてタッカーで止めてあります。色褪せ・傷は無く、状態は良いです。大切にして頂ける方にご購入頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。