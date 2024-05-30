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- 【paint】bridge ship house マシュー（上）
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商品詳細
bridgeshiphouseさんの作品です。代田communeでの個展の際に購入しました。このシリーズは、上・下・左・右のパターンがあり、そのうちの『上』にあたる作品です。（私が勝手に上と言っているだけで、本当の作品名は分かりません。。）サイズ:300mmx300mmx25mm表面はビニールで保護されており、そのビニールを木枠側面・背面にてタッカーで止めてあります。色褪せ・傷は無く、状態は良いです。大切にして頂ける方にご購入頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/slide450087.html
http://narcologia.ru/goods/cotton205961.html
http://narcologia.ru/goods/perforce376465.html
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