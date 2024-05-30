米津玄師　オパールリュック

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商品詳細
◆米津玄師◆脊椎がオパールになる頃 ツアーグッズオパールリュック【カラー】ネイビー【サイズ】 約W40-H41-D15.5cm【素材】ナイロン（表生地）/ポリエステル（裏生地）2度使用し、大切に保管しておりました。金具、背中、中の上部に使用感が少しあります。※配送は、防水対策をして折り畳ませて頂きますが、出来る限り丁寧に梱包いたします。※あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial472816.html
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