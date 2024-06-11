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TASCAM ( タスカム ) / DR-10L　ピンマイクレコーダー
商品番号 O45061027048
商品名

TASCAM ( タスカム ) / DR-10L　ピンマイクレコーダー
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

３年ほど前に新品で購入しました。数回使用した程度で大きなキズもありません。ピンマイク等の付属品も揃っています。よろしくお願いいたします。
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