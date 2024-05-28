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ポケモンカード リザードン vstar sar
商品番号 P84950515656
商品名

ポケモンカード リザードン vstar sar
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】ポケモンカード　リザードンvstarsar【注意事項】自引き品です。開封後すぐにUVカットスリーブ、スリーブと二重スリーブでアルバムに入れHOKUTO防湿庫にて保管していました。発送時は折れ濡れ対策をしフルプロテクトスリーブに入れ発送します。素人目ですが目立った傷や汚れはないかと思いますが、購入の際はプレイ用としての購入をお願い致します。状態を過度に気になされる方は購入を控えて下さい。商品の状態は画像にてご確認下さい。すり替え防止のため、購入後の返品、返金はお受け出来ません。ご了承ください。種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/conception843257.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate824748.html
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