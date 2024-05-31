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台湾限定商品★未開封カナヘイ荒唐世界博物館ポーチ3種+悠々カードうさぎセット
商品番号 Q95422788477
商品名

台湾限定商品★未開封カナヘイ荒唐世界博物館ポーチ3種+悠々カードうさぎセット
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 7,023 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台湾限定商品★未開封カナヘイ荒唐世界博物館ポーチ3種+悠々カードうさぎセット台湾で行われているカナヘイの小動物イベント「荒唐世界博物館」で販売されている限定商品です。悠遊カード台湾版Suica、コンビニや地下鉄券売機などでチャージ可能です。バラ売り不可お値下げ不可自宅保管品ですので、輸送による袋の歪みやシワ等気になる方はご遠慮ください。
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