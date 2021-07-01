ランダムスター　RANDOM STAR

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即決しないでください。別写真含む詳細は再度アップします。ブランド不明です。【10/19更新】なかなか時間取れず申し訳ございません。取り急ぎわかる部分だけ記載しておきます。クリーニング、調整後にあらためて価格見直しで写真等アップします。・ESP製ソルトケース付（ロゴ有、茶色）・トレモロユニット:fernandesFRT-6に換装・PU、ペグ:ノーブランド発送は翌日を心がけておりますが、ヤマト営業所の営業時間内の手続きとさせていただきます。多忙につき翌日出来ない時もありますが、連絡しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。・メルカリ新規、お取引経験無しの方神経質な方・値下げさせておいてお礼の言葉なく悪い評価つける方・メッセージのやりとり出来ない方・言葉の横柄な方・楽器やエフェクターが上手く扱えない方・受取後に評価まで時間かかる方申し訳ございませんが、ご遠慮ください。YAMAHAヤマハguyatoneグヤトーンmaxonマクソンibanezアイバニーズタイプ···その他シリーズ···その他