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- 〖正規品♡〗公式ショップ購入品 Redvelvet レドベル ペンライト
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商品詳細
◎即購入OK!◎フォロー割◎おまとめ割◎新品未使用品SM公式ショップで購入したものになります！未開封のシールなど無かったので傷確認の為に一度開封していますが保護フィルムなどはそのままの状態で新品未使用の商品になります海外製品のため箱に小さな傷などがある可能性があります検品はしておりますが神経質な方はご遠慮ください日本では未発売の韓国公式ペンライトSMTOWNでも活躍してくれますよ´`*#Redvelvetレドベルアイリーンスルギウェンディジョイイェリ韓国公式SM少女時代#ペンライト#ペンラnctaespaヨジャドルkpop韓国限定正規品正規店購入品smtownkwangyaクァンヤ
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