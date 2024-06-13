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- 【未開封*新品】藤井風 アジアツアー Tシャツ(ブラックピアノ) Mサイズ
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商品詳細
「FujiiKazeandthepianoAsiaTour」2023年7月9日に行った藤井風クアラルンプール公演で購入した黒のTシャツです。カラーはブラックというよりスミクロに近い色味で、サイズはメンズMサイズ。アジアツアー限定販売だそうなので、結構レア？2種類購入しましたが、こちらのカラーは着そうにないので出品いたします。発送はコンパクトにした状態になりますので、あらかじめご了承いただきましたら幸いです。人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···Tシャツ
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