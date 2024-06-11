李朝 青磁 茶盌　高麗李朝時代 古美術 骨董

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高麗李朝青磁茶盌 箱付径約15.4㎝ 高台径約3.5cm 高さ約5㎝(素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。)現在でも高麗李朝青磁の遺品は高い人気を備え、盛んに蒐集されています。室町～桃山期の日本に渡来し、大名や茶人・豪商の政略道具、また自らの権力を示す茶道具としての高麗李朝青磁茶盌。李朝時代に焼成された高麗平茶盌のようです。器は平らで浅く、広い見込には四つの目痕を残しており、底では低い高台が丁寧に削り出され、高台内には焼成の際に撒かれた砂が僅かに付着しています。釉はよく溶けて柔和な感じを示し、上釉は僅かに薄青翠色味を帯び、時代の趣を感じさせる景色を創出しています。是非この機会をお見逃しなく！なにぶん古いものです。気になる方はご購入をご遠慮ください。写真をよくご確認していただきご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。★急遽、出品停止する可能性があります。気になる商品がありましたら、お早めにご購入下さい。※商品写真をご覧になるモニター環境、商品の素材などの特性により、色合いは実物と多少異なる場合があります。予めご了承ください。また、当方は匿名配送としますのでご理解いただける方のみご購入ください。