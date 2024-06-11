ポケモンカード151 未開封10パック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカード151未開封10パックになります。玩具店で店員さんが1BOXから取った10パックになります。サーチはしておりません。中身での評価はおやめください。すり替え防止の為、返品、交換はできかねます。防水対策をして発送致します。是非、この機会にどうぞ。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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