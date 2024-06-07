【美品】 リードナイフ 片刃/右利き用 （スイス製Graf社） オーボエ

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ANDO（アンドウ）リードナイフ《右利き用》 - オーボエ

Oboeshop.deで購入した、スイスGraf社製リード用片刃ナイフ、右利き用です。柄が美しくスタイリッシュです。同じgraf社の両刃ナイフを愛用しており、切れ味が良いのでこちらの片刃も購入しました。半年前に購入し数回使用、使いやすく気に入っていたのですが、結局別の慣れている片刃に出番を取られてしまっているため、あまり使用頻度が高くないうちに出品いたします。2度ほど軽く砥石(8000番)で研いだことがありますが、変わらず良いコンディションだと思います。参考価格:107.56ユーロ商品詳細は8枚目のoboeshop.de写真をご覧ください。◆ナイフ本体と写真5枚目に写っておりますグレーの刃カバー(ゴム製)を付けて送付いたします。ナイフの下に写っているリードケースなどは付属しませんので、ご注意ください。◆別で出品しているものと同時購入いただきましたら、1品追加ごとに200円お値引きさせていただきます。ご購入前にコメントからお知らせください。◆素人の個人保管となりますので、完璧を求める方はご遠慮いただいたほうがよいかもしれません。◆発送はプチプチに包んで簡易包装にて送付しますので、何卒ご了承ください。種類···オーボエリードナイフアクセサリー・パーツ···その他