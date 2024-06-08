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ツイステ　スケアリーモンスターズ　マレウス　リリア　シルバー　セベク
商品番号 J16251489069
商品名

ツイステ　スケアリーモンスターズ　マレウス　リリア　シルバー　セベク
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツイステッドワンダーランドのスケアリーモンスターズ　ディアソムニア寮9点セットです発送方法の変更希望やご質問が無ければ即購入していただいて構いません※バラ売り可能ですセベク缶バッジ又は特典シルバーを同数含む場合のみ1点につき1777円で譲渡可能ですバラ売りは割高となりますのでご了承くださいませ★商品内容★プライズホログラム缶バッジマレウス・ドラコニア×２点リリア・ヴァンルージュ×１点シルバー×3点セベク・ジグボルト×2点OHMYCAFE予約特典シルバー×1点上記9点セットとなります★商品状態★新品未使用品です細かな初期キズやアーム傷などある場合がございます素人の検品・自宅保管の為、神経質な方や完品をお求めの方はご購入をお控えくださいませ★発送・梱包について★缶バッジ１点ずつプチプチ２重巻き→まとめてopp袋クリアカード銀袋に戻して片面ダンボール補強→opp袋全てまとめて封筒に入れてらくらくメルカリ便で発送致します
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