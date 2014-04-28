Ayrton Senna アイルトン・セナ　　　　　コトブキヤ

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···その他スケール···1/6コトブキヤアイルトンセナ ファインアートスタチュー全世界限定 1500個シリアルNO.入り全高約30cmセナコレクションフィギュア個人所有の自宅保管品です。完品をお求めの方はご遠慮願います。
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