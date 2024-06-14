値下！染付桶川水指　茶道具懐石鵬雲斎坐忘斎淡々斎即中斎而妙斎七事式水屋道具茶箱

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値下げしました！30,000円→27,000円追加画像ページがございます。ご確認くださいませ。未使用長期保管品の桶川水指です。藤城の作品で、共箱入りです。 通常の物は寸胴に丸型の蓋、もしくは本体は輪花口で、塗蓋も丸型の物が多いですが、こちらは口造りに合わせて輪花型の特上品です。底に作者の角印がございます。汚れ、ワレ、カケ等の傷みはございませんが、塗蓋の1箇所に小さな曇りがございます。共箱には経年によるヤケ、がございます。本体は美品ですが、個人保管である事へのご理解をお願い申し上げます。送料無料、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。#利休#宗旦#仙叟#玄々斎#円能斎#淡々斎#鵬雲斎#坐忘斎#惺斎#即中斎#而妙斎#猶々斎#表千家#裏千家#大西#永楽#茶道具#大徳寺#懐石道具#華道#花瓶#陶器#風炉#骨董#鉄瓶#南部鉄器#金#乾山#真葛#酒井田柿右衛門#今右衛門#友湖#西陣織#徳斎#伊万里#九谷#鍋島#京焼#京都#人間国宝#相国寺#陶芸#香道具#香道#香炉#風炉#七事式#茶事#夜咄#アンティーク#志野流#遠州#不昧#濃茶#薄茶#浜田庄司#井上萬ニ#小林太玄利休 宗旦 仙叟 玄々斎 円能斎 淡々斎 鵬雲斎 坐忘斎 惺斎 即中斎 而妙斎 猶々斎 表千家 裏千家 大西 永楽 茶道具 大徳寺 懐石道具 華道 花瓶 陶器 風炉 骨董 鉄瓶 南部鉄器 金 乾山 真葛 酒井田柿右衛門 今右衛門 友湖 西陣織 徳斎 伊万里 九谷 鍋島 京焼 京都 人間国宝 相国寺 陶芸 香道具 香道 香炉 風炉 七事式 茶事夜咄 アンティーク 志野流 遠州 不昧 濃茶 薄茶 浜田庄司 井上萬ニ 小林太玄