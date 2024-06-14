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SHURE SM57 ダイナミックマイク　➀
商品番号 L37592691300
商品名

SHURE SM57 ダイナミックマイク　➀
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽器用ダイナミックマイク単一指向性重さ　284g　動作確認済クリーニング済傷は少なめです。ケース、ホルダーはありません。中古品とご了解頂ける方のご購入をお願いします。
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