SHURE SM57 ダイナミックマイク　➀

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商品詳細
楽器用ダイナミックマイク単一指向性重さ 284g 動作確認済クリーニング済傷は少なめです。ケース、ホルダーはありません。中古品とご了解頂ける方のご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector557164.html
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