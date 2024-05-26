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YAMAHAクラビノーバ CLP-330 椅子付き
商品番号 P41749266323
商品名

YAMAHAクラビノーバ CLP-330 椅子付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···木目ダークブラウン椅子　ヘッドフォンつき新品を購入し、子供の習い事で5年程使用していました。以降は、ほとんど使用しておりませんが、不調はありません。多少スレ傷などは表面にはありますが、目立った傷もなく美品です。ダークブラウンで、落ち着いた木目調。出品にあたり動作確認をし、問題なく使えます。音飛びなどもありません。目立った傷汚れは無いですが、完璧な商品をお探しの方は、ご購入をお控えください。かなり綺麗かと思います。出品前にすべて動作確認を行い、完動品として発送いたします。中古品であることをご理解いただくとともに、輸送中及び到着後の不具合につきましては、一切責任を負えないことをご理解の上、購入の検討をよろしくお願いします。【商品説明】グランドピアノに近づいたベーシックモデル。定価／181,500色・仕上げ／ニューダークローズウッド調仕上げ鍵盤／88鍵盤グレードハンマー（GH）鍵盤ヘッドフォン端子／２つサイズ／1,408mm、917mm、514mm質量65kg・パソコンとの接続も簡単・ピアノの名曲50選。デモ演奏※取扱説明書など、公式サイトからダウンロードできます。※付属品は椅子、ヘッドフォンになります。他サイトでも出品していますので、購入の方はコメントをお願いします。★【配送について】★配送は着払いでお願いいたします。ご購入者様にて配送業者を御手配いただきご連絡ください。現在の設置場所は、戸建て一階の部屋になります。関東地域から発送です。即購入不可。他サイトでも販売しているため必ずコメントをお願いします。
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