新品　未使用　ソ・イングク　韓国　ドラマ　ルイ　スウェット　秋冬　送料込み

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商品詳細
ソ・イングクさんのドラマ、ショッピング王ルイにてルイが着用していた韓国ブランドの、アンダースンベルのスウェットです。最後に値下げしました。＊＊＊未着用、新品です＊＊＊サイズ Lグリーン長袖＃seoinguk購入し大切に保管していました。畳んで袋に入った状態だった為、写真のシワは御了承ください。＊送料込み＊お値下げ交渉はしておりません＊迅速に丁寧に発送しますお読みいただきありがとうございました。
http://narcologia.ru/goods/navigate628930.html
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