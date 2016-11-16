エミレーツ航空 A380-800 \u0026 航空自衛隊B777-300ER

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商品詳細
①エミレーツ航空A380-800メーカー:Geminijetsスケール:1/400レジ:AG-EUDアイテムNo.:GJUAE1941②政府専用機航空自衛隊B777-300ERメーカー:JCwingsスケール:1/400アイテムNo.:LH4035新品購入して箱に入れて保管していました。撮影のため箱から出しただけです。
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