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ザ・森東　スーベニアシャツ　Tシャツ　さらば青春の光
商品番号 M82361047031
商品名

ザ・森東　スーベニアシャツ　Tシャツ　さらば青春の光
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

芸人　さらば青春の光ザ・森東の2022年夏グッズです。XXLサイズです。私は女性ですが大きめにダボっと着ていました！スカートやワイドパンツと合わせていました。綺麗な状態ですが古着の理解の上ご購入くださいませ☻お値下げ可能です。
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