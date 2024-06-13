ザ・森東　スーベニアシャツ　Tシャツ　さらば青春の光

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芸人 さらば青春の光ザ・森東の2022年夏グッズです。XXLサイズです。私は女性ですが大きめにダボっと着ていました！スカートやワイドパンツと合わせていました。綺麗な状態ですが古着の理解の上ご購入くださいませ☻お値下げ可能です。