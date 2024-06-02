掛け軸 奥田千石 高砂之図 中島清堂 識箱 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品

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掛け軸奥田千石高砂之図中島清堂識箱絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）410×1047ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 奥田千石 千石 高砂之図 高砂 吉祥 招福 長寿 夫婦円満 開運 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#奥田千石#奥田_千石#千石#中島清堂#中島_清堂#清堂#識箱#極め#高砂之図#高砂#吉祥#夫婦円満#長寿#結婚#結婚祝い#結納#結婚式#祝言#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話