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EP-Booster Xotic
商品番号 S37662564695
商品名

EP-Booster Xotic
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EP-BoosterXotic定価：¥19,000機材整理のため出品します。言わずも知れた名作です。つけっぱなしで音が太く、艶やかになります。傷がありますが、動作確認済です。あくまで中古品ですので、ご理解いただければ幸いです。#Xotic#EP_Booster種類···エフェクター・プロセッサー
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