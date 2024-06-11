ピカチュウchr psa10 ダークファンタズマ

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ピカチュウchrpsa10です。自引きしたものを本年3月にアメリカ本社に提出し、8月に帰ってきたものになります。HOKUTO社の電動保湿庫にて、管理しています。すり替え防止のため、交換等不可です。値下げについては、基本的に対応しませんのでご了承ください。ダークファンタズマ