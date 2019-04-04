日産　フェアレディー　240Z　赤アシェット　国産名車コレクション

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商品詳細
・ブリスターパック未開封・冊子解説書無し・自宅保管しております・写真のとおり（カー）のみになります・他にも出品しておりますので よろしければ見に行ってください。＃日産＃フェアレディー＃２４０Z＃国産名車コレクション＃アシェット ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···その他素材···金属スケール···1/24
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