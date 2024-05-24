Roland R-05 ローランド　レコーダー

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ご覧いただきありがとうございます！RolandR-05R-05の本体、ウインド・スクリーン、取扱説明書のみの出品です。本来付属の箱、USBケーブル、SDカード、電池はございません。高音質で録音ができるコンパクトサイズのレコーダーです。こんな時におすすめです！・アコースティック楽器を録る・ボーカルを録る・バンド演奏を録る・野外の音を録る・会議を録る・カセットやCDの音を録る・オーディオプレイヤーとして使う・音楽の練習パートナーとして使う出力はステレオミニプラグのみです。Bluetoothには対応していません。完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。コメントなしでご購入いただけます。コメント順ではなく、早い者勝ちです。特定のお客様限定の出品はしておりません。値下げに応じた後、他のお客様が購入された場合、先に購入された方が優先となりますのでご了承ください。喫煙者やペットはおりません。気になる点はお気軽にコメントください！終日仕事のため、休みの日以外はコメント対応が遅くなりますが必ずお返事いたします。また、ご購入いただいた際は発送も仕事が休みの日となるため遅くなってしまうことがありますがご容赦ください。