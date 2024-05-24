ACID MINT シンセサイザー

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ACIDMINTシンセサイザーHOMEBAKEINSTRUMENTSINTERIGENCEBASSSYNTHESIZERACIDMINTはミント缶/名刺サイズのベース・シンセサイザーです。アシッド・テクノに最適なシンセサイザーに、１３個のパターンを保存できるユニークなシーケンサを搭載しています。また、AIによるシーケンス提案機能を搭載しており、思いもよらないフレーズを無限に提案します。もちろん、マニュアル操作でフレーズを打ち込むこともできます。パラメーター・バー選択したパラメータを＜／＞ボタンで設定します。TUNE,CUTOFF,RESONANCEなど、ベース・シンセの基本的なパラメータだけでなく、キーフォロー機能やオーバー・ドライブ機能も備えています。FUNCスイッチこのボタンを押しながらキーボード・スイッチを押すことで、キーボードの下側に印字された機能を呼び出します。シーケンスの再生や停止、入力などの操作を行えます。PARM/NEXTスイッチこのボタンを押しながらキーボード・スイッチを押すことで、キーボードの左側に印字された機能を呼び出します。また、マニュアルでのシーケンスの入力の際には、次のステップに進みます。パラメータ・バーで操作するパラメータの選択などを行います。キーボード・スイッチ主にシンセサイザーの演奏、録音中はシーケンスの入力、パターンの再生中はパターンの切り替の操作を行います。SYNCIN/OUTポートユーロラックや他のシンセサイザーと同期する際に使用します。入力、出力を切り替えて使用できます。RANDOMPHRASEGENERATORAIによるシーケンス提案機能を搭載しており、思いもよらないフレーズを無限に提案します。仕様パターン数：13ステップ数：64電源：USBTYPE-C出力：ステレオ・ミニ・ジャック※本製品はパネルに基板を使用しており、製造の過程でスレや傷があることがあります。※ケースが付属します。Shipping:ゆうパケットポストShippingMass:75g関連ワードシンセサイザーTB-303volcaTeenageEngineering