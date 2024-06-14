映画セーラームーンCosmos入場特典コースターDコースターCコースターB未開封

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美少女戦士セーラームーン30周年記念劇場版#美少女戦士セーラームーンCosmosコースターA=4枚/B=2枚/C=1枚/D=1枚※中身の画像は私物を代用★一度も開けていない新品未開封品です★★袋を開けずライトを当てて中身を照合★★開封品とは違い品質劣化や使用感なし★★永久保存版コレクション用にオススメ★↓その他の特典はこちら↓#映画セーラームーン入場特典【人物】#月野うさぎ/#エターナルセーラームーンちびうさ/エターナルセーラーちびムーンちびちびちゃん水野亜美/エターナルセーラーマーキュリー火野レイ/エターナルセーラーマーズ木野まこと/エターナルセーラージュピター愛野美奈子/エターナルセーラーヴィーナス天王はるか/エターナルセーラーウラヌス海王みちる/エターナルセーラーネプチューン冥王せつな/エターナルセーラープルート土萠ほたる/エターナルセーラーサターン星野光/セーラースターファイター大気光/セーラースターメイカー夜天光/セーラースターヒーラー火球皇女セーラーギャラクシアセーラーコスモス地場衛/タキシード仮面プリンス・エンディミオンキング・エンディミオンプリンセス・セレニティクイーン・セレニティネオ・クイーン・セレニティ【演者】#三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、広橋涼、水樹奈々、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音、林原めぐみ、堀江由衣ほか(敬称略)【製作】原作・総監修：#武内直子監督：高橋知也【用語】#スターライツ#スリーライツ#ムーンライト伝説#セーラームーン#セーラームーンR#セーラームーンS#セーラークリスタル#スーパーセーラームーン#セーラームーンCrystal#セーラームーンクリスタル#セーラームーンEternal#セーラームーンエターナル#セーラームーンコスモスJapanexclusiveproducts.ExclusiveitemsonlyinJapan.Thesewereavailableforalimitedtimeonly.Officialmerchandiseof“SailorMoonCosmos”