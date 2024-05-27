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- Ｌ５６ 茶碗 『中宮寺窯造』『日野西光尊 箱書』『天寿国茶碗』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 7cm横幅 約 13cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れが少々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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