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Ｌ５６　茶碗　『中宮寺窯造』『日野西光尊　箱書』『天寿国茶碗』　共箱　茶道具
商品番号 T40104437948
商品名

Ｌ５６　茶碗　『中宮寺窯造』『日野西光尊　箱書』『天寿国茶碗』　共箱　茶道具
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　7cm横幅　約　13cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れが少々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passionate411713.html
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http://narcologia.ru/goods/moisture168769.html
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