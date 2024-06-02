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HEKA グレインフリードッグフード　ターキー
商品番号 A55850225157
商品名

HEKA グレインフリードッグフード　ターキー
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先月公式から購入しましたがフードを変えたので出品します。ターキー　1.8kg✖️3賞味期限は写真3枚目に参照2024年3月フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral81232.html
http://narcologia.ru/goods/approximate526620.html
http://narcologia.ru/goods/injure510767.html
HEKA グレインフリードッグフード　ターキー
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