HEKA グレインフリードッグフード　ターキー

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商品詳細
先月公式から購入しましたがフードを変えたので出品します。ターキー 1.8kg✖️3賞味期限は写真3枚目に参照2024年3月フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ
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