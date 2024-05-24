アーテミス フレッシュミックス スモールブリードアダルト 小粒 1kg × 2

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商品詳細
アーテミスフレッシュミックススモールブリードアダルト小粒1kg×2賞味期限…2024/01/22定価…一袋2530円送料込み。即購入可。翌日発送を心がけます。ペットの種類···犬フードの種類···総合栄養食フードの特徴···ドライタイプ総重量···2kg#ドッグフード#小型犬#成犬#小粒#ドライフード#アーテミス#フレッシュミックス
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