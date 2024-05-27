タイBLドラマ2gether公式グッズ半袖Tシャツ黒Mサイズ

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【新品未使用】VELENCE☆Togetherコレクション☆Tシャツ・黒（M） | フリマアプリ ラクマ 【新品未使用】VELENCE☆Togetherコレクション☆Tシャツ・黒（M） | フリマアプリ ラクマ

Brightくん演じるサラワットとWinくん演じるタインが主役のタイBLドラマ「2gether」の公式グッズ半袖Tシャツです。ユニセックスMサイズ（レディース、メンズ）GMMTVから購入。2回ほど着用後、洗濯してしまってありました。出品前に洗濯済みです。目立つ汚れや破損はありませんが、あくまでも中古品、古着ですので状態にこだわる方はご遠慮ください。【平置き測定サイズcm】肩幅43袖丈20総丈67身幅46.5★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆•畳んで圧縮するため、たたみしわがつく可能性があります。•「らくらくメルカリ便」ネコポスで発送予定ですが、梱包した結果厚さが規定内に収まらなかった場合は「ゆうゆうメルカリ便」ゆうパケットポストに変更します。•使って欲しくない配送業者がある場合は、必ず購入前にご相談ください。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#サラタイ#2gether#BrightWin#GMMTV#タイBL